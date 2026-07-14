Salute degli occhi: dal sole all'acqua, come proteggerli in estate

Le lenti a contatto richiedono una cura speciale durante l'estate, specialmente in spiaggia. L'acqua di mare può contenere microrganismi, sabbia e particelle che rimangono aderenti alle lenti e aumentano il rischio di infezioni o irritazioni oculari. Inoltre, il sale e il vento possono far seccare le lenti più rapidamente e farle risultare scomode dopo diverse ore. Se si utilizzano lenti a contatto in spiaggia, è opportuno limitarne l'uso in acqua e rimuoverle correttamente al termine del bagno. È inoltre consigliabile portare sempre occhiali graduati di riserva ed evitare di dormire con le lenti a contatto dopo una giornata di spiaggia, poiché gli occhi risultano solitamente più sensibili e irritati dopo un'esposizione prolungata al sole e al mare.