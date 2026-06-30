Perché la doccia fredda quando fa caldo non fa bene

L'indicazione che emerge è privilegiare l'acqua tiepida o fresca anziché gelata: una temperatura moderata favorisce la dilatazione dei vasi e una dispersione del calore più efficace e duratura una volta usciti. Utile anche raffreddare i punti dove i vasi sono più vicini alla pelle, come polsi e caviglie, immergendoli in acqua fresca. Restano fondamentali le buone abitudini durante le ondate di calore: bere a sufficienza, evitare gli sbalzi termici bruschi e limitare l'esposizione al sole nelle ore più calde.