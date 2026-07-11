Questo non è bastato a zittire tutte le false voci sul tema: c’è chi si è spinto a dire che i filtri chimici sarebbero interferenti endocrini, andando ad agire sulle ghiandole che producono gli ormoni. È ancora una volta l’AIRC a spiegare che, sebbene alcuni filtri (nello specifico l’octocrylene e l’omosalato) siano “risultati associati a effetti ormonali in studi con cellule in coltura e animali di laboratorio”, le prove raccolte con studi condotti sull’uomo “non sono conclusive, anche perché alcune sono emerse da studi “con dosi che eccedono l’uso quotidiano”.