Estate, attenti a pelle e occhi: le regole degli esperti

L'estate è la stagione delle vacanze, del mare, della piscina e delle giornate trascorse all'aria aperta. Ma è anche il periodo dell'anno in cui pelle e occhi sono esposti a stress particolari dovuti a caldo, umidità, raggi ultravioletti e cambiamenti nelle abitudini quotidiane.

Ma perché proprio d'estate la pelle diventa più vulnerabile? "La pelle in estate è esposta a una combinazione di fattori che si potenziano a vicenda. Il caldo aumenta la sudorazione, l'umidità crea un microclima ideale per batteri e funghi, mentre abrasioni, punture di insetto e ambienti condivisi come piscine, spiagge e spogliatoi facilitano la comparsa delle infezioni", aggiunge Gisondi. Anche il sole può avere un ruolo. "I raggi UV esercitano un effetto di immunosoppressione cutanea che può favorire alcune infezioni, come ad esempio la riattivazione dell'herpes", sostiene.

Con l'aumento delle temperature crescono anche le condizioni favorevoli alla comparsa di diverse infezioni cutanee. "Le infezioni cutanee estive più frequenti rientrano in tre grandi categorie: fungine, batteriche e virali. Con caldo e umidità aumentano soprattutto il rischio di micosi, follicoliti, impetigine e riattivazioni erpetiche", spiega a Health il Prof. Paolo Gisondi, Associato di Dermatologia e Venereologia dell'Università degli Studi di Verona, Direttore della Scuola di specializzazione in Dermatologia di Univr.

Micosi e piede d'atleta: i segnali da non sottovalutare

Tra i disturbi più frequenti della stagione estiva ci sono le micosi, che colpiscono soprattutto piedi, inguine e pieghe cutanee. "Le manifestazioni più comuni sono eritema, desquamazione, macerazione e prurito. Le sedi più interessate sono gli spazi interdigitali dei piedi", dice Gisondi. Particolarmente diffuso è il cosiddetto piede d'atleta. "Il piede d'atleta è la micosi estiva per eccellenza. Caldo, sudore, scarpe chiuse e ambienti umidi creano il terreno ideale per i dermatofiti. Si manifesta con una macerazione biancastra della pelle, fissurazioni, prurito e bruciore, soprattutto tra il quarto e il quinto dito del piede", spiega. E aggiunge Gisondi: "Un problema da non sottovalutare. È importante riconoscerlo e trattarlo tempestivamente perché può rappresentare una porta d'ingresso per infezioni batteriche più serie".

Le macchie bianche dopo l'abbronzatura non vengono dal mare

Sono moltissime le persone che, dopo le prime settimane di sole, notano la comparsa di macchie più chiare su collo, petto e schiena. Spesso vengono definite erroneamente "fungo del mare". "La pitiriasi versicolor è un'infezione superficiale causata da un lievito normalmente presente sulla pelle. Non è contagiosa e non si prende in mare. La causa è diversa. "Caldo, sudore, umidità e aumento della produzione di sebo favoriscono la proliferazione di questo microrganismo. Per questo le macchie diventano più evidenti dopo l'abbronzatura", spiega a Health il Prof. Gisondi.