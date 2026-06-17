La SIDeMaST evidenzia però come per proteggersi al meglio sia più corretto concentrarsi sull’intero "esposoma solare", cioè la combinazione di tutti gli elementi che possono influire sulla salute della pelle e non soltanto – come è stato per lungo tempo – sui raggi UV. Come spiega il professor Pietro Quaglino, direttore della Clinica Dermatologica della Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, professore di Dermatologia dell’Università degli Studi di Torino e membro del Consiglio Direttivo SIDeMaST, "anche la luce visibile, in particolare la componente blu-violetta, e la luce blu ad alta energia possono svolgere un ruolo rilevante nei fenomeni di iperpigmentazione, nel melasma e nei processi di fotoinvecchiamento. Per questo la protezione richiesta non è più soltanto anti-Uv ma deve diventare multispettrale".