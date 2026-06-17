Estate, i 10 consigli dei dermatologi per proteggere la pelle dai raggi UV (e non solo)Salute e Benessere
Introduzione
Le vacanze sono sempre più vicine e le temperature si apprestano a salire: ci si aspetta un’estate da caldo record. Per questo la SIDeMaST, Società italiana di dermatologia e malattie sessualmente trasmesse, torna a parlare dell’importanza di proteggere la pelle. Non soltanto con la classica crema solare, ma anche con accorgimenti responsabili e, quando necessario, senza dimenticare di prenotare visite specialistiche. Ecco i 10 consigli degli esperti per l’estate.
Quello che devi sapere
Estate, come proteggere la pelle al meglio: i consigli della SIDeMaST
Questo il decalogo messo a punto dalla SIDeMaST.
- Scegliere un fattore di protezione adeguato al proprio fototipo, all'intensità dell'esposizione e alle condizioni ambientali, privilegiando Spf 30 o superiore;
- Applicare la protezione almeno 20-30 minuti prima dell'esposizione al sole;
- Utilizzare una quantità adeguata di prodotto;
- Distribuire la protezione uniformemente su tutte le aree esposte, senza dimenticare orecchie, collo, mani, piedi e labbra (opportuno applicare la crema di protezione a casa e non in spiaggia);
- Applicare la protezione anche nelle giornate nuvolose;
- Riapplicarla dopo il bagno, l'attività sportiva o una sudorazione intensa, anche se il prodotto è resistente all'acqua;
- Evitare l'esposizione diretta nelle ore centrali della giornata, generalmente tra le 11 e le 15;
- Proteggersi anche in montagna, in barca e durante le attività all'aperto;
- Prestare particolare attenzione alla protezione dei bambini, utilizzando prodotti specifici e misure di schermatura fisica.
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I rischi collegati ai raggi UV – gli Uva
Una corretta protezione mette innanzitutto al riparo dai pericoli connessi all’esposizione ai raggi UV, in particolare dagli Uva, cioè i raggi ultravioletti da cui dipende il 95% delle radiazioni che arrivano sulla Terra. Sono quelli che riescono a penetrare più in profondità sotto l’epidermide, innescando un processo che porta all’invecchiamento e allo stress ossidativo.
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I raggi Uvb
Poi ci sono i raggi Uvb, a cui si ricollega la maggior parte dei casi di eritemi solari e di danni diretti al Dna che possono favorire lo sviluppo di varie forme di neoplasie cutanee, come ad esempio il carcinoma basocellulare, il carcinoma squamocellulare e il melanoma.
SIDeMaST: "I rischi vanno oltre i raggi UV"
La SIDeMaST evidenzia però come per proteggersi al meglio sia più corretto concentrarsi sull’intero "esposoma solare", cioè la combinazione di tutti gli elementi che possono influire sulla salute della pelle e non soltanto – come è stato per lungo tempo – sui raggi UV. Come spiega il professor Pietro Quaglino, direttore della Clinica Dermatologica della Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, professore di Dermatologia dell’Università degli Studi di Torino e membro del Consiglio Direttivo SIDeMaST, "anche la luce visibile, in particolare la componente blu-violetta, e la luce blu ad alta energia possono svolgere un ruolo rilevante nei fenomeni di iperpigmentazione, nel melasma e nei processi di fotoinvecchiamento. Per questo la protezione richiesta non è più soltanto anti-Uv ma deve diventare multispettrale".
I filtri colorati
Quaglino consiglia di utilizzare i filtri colorati – i cosiddetti tinted sunscreens - che contengono ossidi di ferro, perché capaci di offrire una protezione contro la luce visibile ben più efficaci di altri prodotti non colorati, soprattutto in presenza di condizioni come melasma e iperpigmentazione post-infiammatoria.
L’environmental aging
La SIDeMaST si sofferma poi sul concetto di "environmental aging", che va al di là del più conosciuto photoaging. "L'obiettivo - riferisce la Società in una nota - non è più soltanto evitare le scottature, ma ridurre il danno cumulativo che si accumula nel corso degli anni, limitando l'invecchiamento cutaneo, le alterazioni pigmentarie e il rischio di dermatosi fotoindotte".
La fotoprotezione personalizzata
È in questo scenario che assume un ruolo sempre più centrale anche la fotoprotezione personalizzata, cioè quella che viene costruita in base alle caratteristiche individuali, all'età, al fototipo, all'esposizione professionale e all'eventuale presenza di patologie dermatologiche. "Non esiste una protezione uguale per tutti", dice Quaglino, ricordando come "le esigenze di un bambino, di una persona con melasma, di un paziente immunodepresso o di chi svolge attività lavorative all’aperto sono profondamente diverse". È sempre bene quindi affidarsi a un dermatologo per capire quale potrebbe essere la strategia più efficace da seguire.
La fotoprotezione biologica tra i più recenti sviluppi della ricerca
Tra gli sviluppi più promettenti della ricerca, sottolinea sempre Quaglino, c’è poi la fotoprotezione biologica, che punta a sostenere e rafforzare i sistemi di difesa naturali della pelle contro lo stress ossidativo, l'infiammazione e i danni al Dna indotti dai fattori ambientali. L’obiettivo finale, dice, è "intervenire sui meccanismi cellulari e molecolari coinvolti nel danno cutaneo". Al momento, però, le evidenze disponibili "sono ancora in evoluzione e saranno necessari ulteriori studi".
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