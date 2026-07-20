Infarti più gravi con microplastiche, fumo e inquinamento. Lo studio

Secondo quanto riferito da una nota, l'indagine ha coinvolto 61 pazienti, dai quali sono stati raccolti campioni di sangue coronarico e periferico, oltre a informazioni sulle abitudini di fumo e sull'esposizione all'inquinamento atmosferico sia nel giorno del prelievo sia nei due anni precedenti. Le analisi delle particelle plastiche sono state effettuate presso il centro di ricerca dell'università Vanvitelli, utilizzando tecniche avanzate per identificare la presenza e la tipologia dei polimeri. Secondo quanto riferito, lo studio ha adottato un approccio integrato che combina dati clinici, esposizione ambientale e marcatori biologici, con l'obiettivo di valutare l'eventuale correlazione tra accumulo di microplastiche e gravità delle condizioni cardiovascolari.

Leggi anche: Polveri del Sahara sull'Italia, doppie rispetto a Ue: rischi per salute e fotovoltaico