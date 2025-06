Microplastiche anche nelle bottiglie di vetro? Lo studio

Per quanto possa sembrare strano, un team di ricerca francese, guidato da scienziati dell'Agenzia per la sicurezza alimentare, ha scoperto una quantità di microplastiche ben più elevata nelle bevande in bottiglia di vetro rispetto a quelle in bottiglia di plastica. La concentrazione di frammenti di materiale plastico, infatti, risulta dalle cinque alle cinquanta volte superiore nelle bottiglie in vetro. La causa di questo fenomeno, che potrebbe sembrare controintuitivo, sarebbero i tappi. I ricercatori hanno potuto osservare che il colore e la composizione delle microplastiche corrispondevano proprio a quelli del rivestimento dei tappi, che probabilmente vengono graffiati durante i processi di stoccaggio e lavorazione, rilasciando nelle bevande i minuscoli frammenti.