Meteo, oggi ancora temporali e grandine in diverse regioni: ecco dove

Dopo una mattinata all'insegna del tempo stabile e soleggiato, nel pomeriggio il contrasto tra l'aria fresca in quota e il caldo accumulato porterà all’arrivo di nuovi temporali, soprattutto sui rilievi alpini del Nord-Ovest. Ma i temporali potranno anche estendersi alle pianure del basso Piemonte, raggiungendo successivamente parte della Liguria, in particolare il settore di Ponente. Attese violente raffiche di vento e delle intense grandinate, in alcuni casi con chicchi di grandi dimensioni. In serata, infine, l'instabilità tenderà a spostarsi verso Est.



In Piemonte l'allerta è gialla per temporali. Allerta anche in Trentino fino alle 14. Ma osservati speciali, come detto, sono anche Lombardia e Veneto.