Meteo, oggi ancora temporali e grandine in diverse regioni: ecco dove

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Meteo, oggi ancora temporali e rischio grandine in diverse regioni: ecco dove

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Introduzione

Una nuova ondata di maltempo colpisce il Nord Italia, con piogge e temporali intensi su gran parte delle regioni, in particolare su Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto.

 

Si attendono dunque, soprattutto per il pomeriggio, temporali anche di forte intensità. Ma il meteo instabile continuerà anche per la giornata di domani, venerdì 17 luglio, con piogge e temporali residui al primo mattino sui settori adriatici di Triveneto ed Emilia-Romagna e nel pomeriggio su tutti i settori alpini, in estensione alle Pianure di Piemonte e Lombardia (LE PREVISIONI METEO). Ecco tutti i dettagli.

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Quello che devi sapere

Il fronte temporalesco degli ultimi giorni

Nella giornata di ieri, mercoledì 15 luglio, un fronte di aria fresca ha attraversato le regioni settentrionali, dando origine a un'intensa ondata di maltempo, con forti temporali, con danni e disagi, soprattutto tra LombardiaLiguria ed Emilia-Romagna (le foto dei danni). Poi, nel corso della notte, il fronte perturbato si è progressivamente allontanato dal nostro Paese. Alle sue spalle, tuttavia, continuano a essere presenti correnti di aria fresca in quota che potranno ancora alimentare condizioni di instabilità, soprattutto nel pomeriggio di oggi (16 luglio).

 

Per approfondire:

Meteo, atteso il picco della terza ondata di calore. Oggi 15 città bollino rosso. LIVE

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Ancora temporali al Nord-Ovest

Dopo una mattinata all'insegna del tempo stabile e soleggiato, nel pomeriggio il contrasto tra l'aria fresca in quota e il caldo accumulato porterà all’arrivo di nuovi temporali, soprattutto sui rilievi alpini del Nord-Ovest. Ma i temporali potranno anche estendersi alle pianure del basso Piemonte, raggiungendo successivamente parte della Liguria, in particolare il settore di Ponente. Attese violente raffiche di vento e delle intense grandinate, in alcuni casi con chicchi di grandi dimensioni. In serata, infine, l'instabilità tenderà a spostarsi verso Est. 

 

In Piemonte l'allerta è gialla per temporali. Allerta anche in Trentino fino alle 14. Ma osservati speciali, come detto, sono anche Lombardia e Veneto.

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Tempo stabile sul resto d'Italia

Sul resto del Paese, invece, il tempo si manterrà in prevalenza stabile e soleggiato, tranne che per qualche nube nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica.

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Le temperature: un po' più di fresco al Nord. Al Sud sempre caldo

Per le temperature, al Nord si registrerà un lieve calo dopo i temporali delle ultime 24 ore. Sul resto d'Italia, invece, i valori rimarranno stazionari, con picchi di caldo ancora molto elevati soprattutto nelle aree interne della Sardegna, dove i termometri continueranno a superare la soglia dei 40 °C.

 

Nel weekend la situazione si manterrà invariata su gran parte della Penisola, con al massimo 1-2°C in meno al Nord. Anche Domenica si toccheranno ancora i 41°C in Sicilia, Sardegna e Calabria. 

 

Per approfondire:
Siccità in Italia, emergenza idrica in Piemonte. Quali sono le altre regioni più a rischio

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La svolta da settimana prossima

E per decretare la fine di questa fase instabile, tra perturbazioni al Nord e grande caldo in tutta la Penisola, soprattutto al Sud, bisogna aspettare ancora: tra lunedì e martedì di settimana prossima, le temperature dovrebbero iniziare a scendere in modo graduale, ma diffuso. Massime sui 32-33°C. L'unica eccezione sarà l'estremo Sud e le Isole Maggiori, che continueranno a registrare un grande caldo.

 

Per approfondire:

Caldo e stress per il cuore, i consigli del cardiologo (soprattutto per gli anziani)

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