Maltempo, tempesta sull'Emilia-Romagna: si contano i danni. FOTO

Maltempo, in Emilia-Romagna si contano i danni: alberi caduti e famiglie evacuate. FOTO
Tra forti piogge e raffiche di vento fino a 110 km/h, tutta la regione è stata colpita duramente da un nubifragio. Un uomo è morto nel Modenese mentre era in auto, a causa della scarsa visibilità. In meno di 24 ore si sono superati i 700 interventi dei Vigili del Fuoco
- Si contano i danni della tempesta che ieri, 15 luglio, si è abbattuta su diverse zone dell’Emilia-Romagna: piogge e raffiche di vento oltre i 100 km/h hanno colpito varie province, da Bologna a Parma e Ferrara, causando anche un morto a Modena. In foto: i danni nel Bolognese.
- Tra blackout, allagamenti, alberi caduti in strada e sulle auto parcheggiate e danni agli edifici, dalle 16 del 15 luglio alla mattina di oggi, i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire in oltre 700 casi. In foto: Russi, provincia di Ravenna.
- A Bomporto, nel Modenese, una persona è morta schiantandosi con la sua auto contro un'altra vettura che procedeva in direzione opposta, a causa delle condizioni di scarsa visibilità dovute alla pioggia. In foto: un'immagine diffusa dal sindaco di Modena, Massimo Mezzetti.
- Nel territorio di Bomporto si sono moltiplicate le segnalazioni di alcuni edifici scoperchiati, piante cadute sulle strade, e allagamenti. Ma anche la città di Modena non è stata risparmiata: molti gli alberi che si sono spezzati e sono caduti in strada. In foto: un'immagine diffusa dal sindaco di Modena, Massimo Mezzetti.
- Per far fronte alle numerose richieste di intervento, è stato disposto dal Centro Operativo Nazionale di Roma l'invio in rinforzo di squadre in Emilia-Romagna dalle regioni Marche, Liguria e Piemonte.
- Alcune famiglie sono state evacuate dopo che il vento ha scoperchiato il tetto delle loro abitazioni, in particolare nella zona di Poviglio e Brescello, in provincia di Reggio Emilia. In foto: interventi dei Vvf a Reggio Emilia.
- La tempesta in Emilia-Romagna è arrivata dopo settimane di caldo intenso, ben oltre le medie stagionali. Anche in altre zone del Nord Italia, come ad esempio in Lombardia, si è brevemente scatenato il maltempo. In foto: interventi nel Parmense.
- Anche nelle zone più centrali di Reggio Emilia, come in via Pessina, le squadre dei Vvf sono dovute intervenire per la messa in sicurezza dei tetti di tre abitazioni divelti e danneggiati dalle forti raffiche di vento. In foto: Reggio Emilia.