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Maltempo, in Emilia-Romagna si contano i danni: alberi caduti e famiglie evacuate. FOTO

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Tra forti piogge e raffiche di vento fino a 110 km/h, tutta la regione è stata colpita duramente da un nubifragio. Un uomo è morto nel Modenese mentre era in auto, a causa della scarsa visibilità. In meno di 24 ore si sono superati i 700 interventi dei Vigili del Fuoco

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Maltempo, tempesta sull'Emilia-Romagna: si contano i danni. FOTO

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