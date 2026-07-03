Maltempo, crollato il palco dell'ex Base Nato di Bagnoli

La struttura, costruita in vista degli eventi in programma, è collassata improvvisamente a causa della pioggia e del forte vento. I vigili del fuoco e gli uomini del 118 sono intervenuti per mettere in sicurezza l'area. Si registrano gravi danni ma nessun ferito

Paura ma nessun ferito per il crollo del palco allestito all'interno dell'ex Base Nato di Bagnoli, a Napoli. La struttura, per colpa del maltempo che ha portato pioggia e forte vento nella città campana, è collassata su sé stessa provocando gravi danni ma, fortunatamente, nessuna vittima. Le impressionanti immagini, condivise sui social dal deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, mostrano il palco che, in pochi secondi, cede e si frantuma al suolo. Il cedimento è avvenuto durante i preparativi per i prossimi eventi tra cui l'Alien Sound Festival, in programma il 4 e il 5 luglio: gli organizzatori hanno fatto sapere che il festival, nonostante l'accaduto, si svolgerà senza variazioni. I vigili del fuoco e gli uomini del 118 sono intervenuti per mettere in sicurezza l'area.