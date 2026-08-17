Ragazza travolta e ferita da barchino migranti: un arresto

Una ragazza di 17 anni è stata travolta da un barchino con a bordo 14 migranti algerini mentre era in acqua davanti alla spiaggia di Su Giudeu, a Domus de Maria. La giovane ha riportato diverse fratture e perso conoscenza. Soccorsa dai bagnini, è stata trasportata in codice rosso al Brotzu di Cagliari. I migranti sono stati intercettati dai carabinieri. Il 28enne ritenuto al timone è stato arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e lesioni personali gravissime.
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