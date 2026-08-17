Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ragazza travolta e ferita da barchino migranti: un arresto

Cronaca

Una ragazza di 17 anni è stata travolta da un barchino con a bordo 14 migranti algerini mentre era in acqua davanti alla spiaggia di Su Giudeu, a Domus de Maria. La giovane ha riportato diverse fratture e perso conoscenza. Soccorsa dai bagnini, è stata trasportata in codice rosso al Brotzu di Cagliari. I migranti sono stati intercettati dai carabinieri. Il 28enne ritenuto al timone è stato arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e lesioni personali gravissime.

Prossimi video

Attentato Ranucci, il legale di Lavitola: "Vuole precisare"

Cronaca

Ragazza travolta e ferita da barchino migranti: un arresto

Cronaca

Ultraleggero scomparso nel Cosentino, ricerche in corso

Cronaca

I titoli di Sky Tg24 del 17 agosto: edizione delle 13

Cronaca

I titoli di Sky Tg24 del 17 agosto, edizione delle 8

Cronaca

Pagine, la rassegna stampa del 17 agosto

Cronaca