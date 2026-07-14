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Maltempo in Friuli, cade un fulmine: 4 militari colpiti da onda d'urto

Cronaca

I quattro - cadetti dell'Accademia Militare dell'Esercito di Modena, in missione addestrativa in Friuli - sono stati trasferiti rapidamente al Pronto soccorso. Nessuno sarebbe in gravi condizioni

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Momenti di paura dopo un temporale in Friuli. Quattro militari sono rimasti coinvolti nell'onda d'urto provocata dalla caduta di un fulmine. L'allarme, attorno alle 15.30, ha fatto scattare un imponente dispositivo di soccorso coordinato dalla centrale operativa Sores Fvg, che ha inviato sul posto l'elisoccorso regionale, un'automedica e un'ambulanza. I quattro - cadetti dell'Accademia Militare dell'Esercito di Modena, in missione addestrativa in Friuli - sono stati trasferiti rapidamente al Pronto soccorso degli ospedali di Pordenone e di Spilimbergo (Pordenone) con i mezzi dell'Esercito. In ospedale sono stati sottoposti agli accertamenti sanitari del caso: sono sempre rimasti coscienti.

Nessuno sarebbe in gravi condizioni

Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle loro condizioni, ma secondo quanto si apprende nessuno dei 4 sarebbe in gravi condizioni. L'episodio si è verificato nel corso del violento temporale che nel pomeriggio ha interessato parte del Friuli occidentale, con intensa attività elettrica e numerosi fulmini caduti sul territorio. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'accaduto.

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