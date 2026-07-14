Maltempo in Friuli, cade un fulmine: 4 militari colpiti da onda d'urto

Momenti di paura dopo un temporale in Friuli. Quattro militari sono rimasti coinvolti nell'onda d'urto provocata dalla caduta di un fulmine. L'allarme, attorno alle 15.30, ha fatto scattare un imponente dispositivo di soccorso coordinato dalla centrale operativa Sores Fvg, che ha inviato sul posto l'elisoccorso regionale, un'automedica e un'ambulanza. I quattro - cadetti dell'Accademia Militare dell'Esercito di Modena, in missione addestrativa in Friuli - sono stati trasferiti rapidamente al Pronto soccorso degli ospedali di Pordenone e di Spilimbergo (Pordenone) con i mezzi dell'Esercito. In ospedale sono stati sottoposti agli accertamenti sanitari del caso: sono sempre rimasti coscienti.