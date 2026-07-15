Caldo record, allarme truffe: come riconoscere i falsi condizionatori

La diffusione di nuovi prodotti truffaldini è legata al ricorso sempre più frequente ai condizionatori. Come certificano i dati diffusi da Eurostat, i consumi per raffreddare le abitazioni nei Paesi dell’Unione europea sono in forte aumento: tra il 2018 e il 2024 sono quasi raddoppiati, passando da 40,5 mila terajoule a 80,4 mila terajoule. Ancora non si conoscono i numeri legati a quest’estate, molto più calda del solito, e alla scorsa. Tra gli Stati che consumano di più per raffreddare gli spazi di casa c'è anche l'Italia, che nel 2024 ha raggiunto i 26,3 mila terajoule, così come altri Paesi dell’Europa meridionale, come la Spagna (14,3 mila terajoule) e la Grecia (11,9 mila terajoule).

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