A dirimere i dubbi sui condizionatori nei condomini è stata, come detto, la Cassazione che si è espressa su un caso concreto, protagonista un intero stabile. Il palazzo aveva intimato ad alcuni proprietari la rimozione forzata di un apparecchio installato sulla facciata esterna dell'edificio. La Corte d'Appello aveva dato ragione agli inquilini chiarendo che il motore, posizionato lungo il prospetto dell'immobile, non era da considerarsi lesivo del decoro architettonico. Dopo la sentenza, il condominio ha quindi deciso di ricorrere al terzo grado di giudizio.

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