Condizionatore in condominio, come installarlo: regole, divieti e cosa sapereCronaca
Introduzione
Con le ondate di calore estivo sempre più frequenti, intense e lunghe, anche la modalità di raffrescamento degli ambienti domestici è diventata importante. Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione, come riportato anche da brocardi.it, l'installazione di un condizionatore nei condomini deve soddisfare una serie di regole, dalla posizione all'effetto sulle parti comuni. Mentre sono trascurabili altri aspetti come la visibilità del motore, l'ingombro e l'aspetto estetico. Ecco cosa sapere per evitare di incappare in spiacevoli inconvenienti con i vicini di casa.
Quello che devi sapere
Il caso portato in Cassazione
A dirimere i dubbi sui condizionatori nei condomini è stata, come detto, la Cassazione che si è espressa su un caso concreto, protagonista un intero stabile. Il palazzo aveva intimato ad alcuni proprietari la rimozione forzata di un apparecchio installato sulla facciata esterna dell'edificio. La Corte d'Appello aveva dato ragione agli inquilini chiarendo che il motore, posizionato lungo il prospetto dell'immobile, non era da considerarsi lesivo del decoro architettonico. Dopo la sentenza, il condominio ha quindi deciso di ricorrere al terzo grado di giudizio.
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La sentenza della Cassazione
La Suprema Corte ha confermato la sentenza d'appello dopo aver accertato che il dispositivo di raffrescamento era posizionato all'interno del perimetro della finestra, zona considerata a tutti gli effetti di proprietà esclusiva. Un ulteriore elemento era la presenza di una grata che di fatto separava il condizionatore da qualunque parte comune. I giudici hanno dichiarato inammissibile l'ordine di rimozione su un apparecchio dalle dimensioni contenute privo di difetto estetico.
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Il principio sul decoro estetico
Ad ispirare la sentenza degli Ermellini è un principio sul decoro estetico: la semplice vista di un motore, indispensabile per il funzionamento del condizionatore, non costituisce di per sé una condizione sufficiente di lesione all'immagine architettonica tale da giustificare un intervento del condominio nel suo insieme. Non trova fondamento nemmeno il principio secondo cui un palazzo debba necessariamente avere facciate sgombre da impianti tecnologici.
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Muro comune
Con la sentenza (n. 9573/2026) la Cassazione ha fornito chiarimenti anche nel caso in cui il condizionatore venga installato fuori dalla proprietà esclusiva, come per esempio sul muro perimetrale dello stabile. In questo caso, gli Ermellini precisano che il muro non ha solo una funzione strutturale ma serve a consentire l'appoggio di tubi, fili e impianti a beneficio delle unità abitative.
Le restrizioni
L'eventuale installazione dell'apparecchio su un muro perimetrale deve tuttavia soddisfare i requisiti relativi all'uso della "cosa comune". Stando all'articolo 1102 del Codice Civile, la parte può essere utilizzata a patto che non impedisca agli altri di farne il medesimo uso. Ipotizzando un dispositivo di raffrescamento tanto grande da occupare l'intera facciata disponibile senza lasciare al vicino la possibilità di installare il proprio impianto, il condominio è autorizzato a intervenire in quanto è violato il principio di uso paritario.
Quali sono le parti di proprietà esclusiva
Dal davanzale interno di una finestra al pavimento del proprio terrazzo fino alla porzione di parete interna dell'appartamento: sono diversi gli spazi nei quali trova applicazione l'articolo 1122 del Codice Civile sulla proprietà esclusiva. La norma dà licenza al proprietario di intervenire in piena libertà a meno che l'opera non leda la sicurezza, la stabilità o il decoro architettonico dell'unità.
Cosa si intende per decoro architettonico
Il nodo che alimenta molte cause legali riguarda proprio il concetto di decoro architettonico, basato sull'armonia estetica complessiva dell'edificio. Casi come quello di un piccolo split domestico che sporge dalla finestra non sono da ritenersi invasive tali da alterare l'armonia e, dunque, giustificare la rimozione.
Il diritto a vivere a temperature accettabili
Va inoltre ricordato che specie durante le ondate di caldo eccezionale, è lo stesso ordinamento a ribadire il diritto per i cittadini a vivere in una casa a temperature accettabili.
Le regole da seguire per evitare la rimozione
Per installare un condizionatore domestico senza incappare nel rischio di rimozioni è fondamentale, in primo luogo, che il motore sia posizionato all'interno del perimetro della proprietà esclusiva e non "invada" le parti comuni. In secondo luogo, le dimensioni dell'apparecchio devono essere congrue con lo spazio disponibile in modo da non ledere l'impatto estetico. Va infine accertato che l'opera non danneggi la stabilità strutturale del muro, specie quando si effettuano le perforazioni per il passaggio dei tubi.
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Serve l'autorizzazione dell'assemblea?
Nella maggior parte dei casi no. L'articolo 1102 del Codice civile riconosce a ciascun condòmino la facoltà di servirsi delle parti comuni (facciata compresa) purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne pari uso. Fissare uno split alla parete esterna rientra in questo perimetro: si tratta di un uso più intenso del bene comune, non di un'appropriazione. L'assemblea va coinvolta soltanto quando l'intervento incide su parti comuni in modo strutturale o quando è il regolamento a imporlo espressamente.
Cosa dice il regolamento di condominio
Prima di chiamare l'installatore conviene leggere il regolamento. Se è di natura contrattuale )cioè accettato da tutti i proprietari al momento dell'acquisto e trascritto) può contenere divieti veri e propri: obbligo di collocare le unità esterne solo sui balconi, sui lati interni o in appositi cavedi, oppure il vincolo di un modello e di un colore uniformi. Queste clausole limitano il diritto individuale e sono vincolanti. Un regolamento assembleare ordinario, invece, non può spingersi a vietare un uso che il Codice civile consente.
Dove si può installare l'unità esterna
Le soluzioni preferibili sono quelle che riducono l'impatto visivo: balconi di proprietà esclusiva, terrazzi, logge, cortili interni, cavedi tecnici. Diverso il caso del lastrico solare o del tetto, che sono parti comuni: qui l'occupazione stabile con un macchinario privato richiede in genere una delibera. Attenzione anche agli affacci su strada pubblica, dove intervengono i regolamenti edilizi comunali, che possono imporre distanze minime dal piano stradale o l'occultamento del motore dietro griglie e frangisole.
Le distanze dai confini e dalle finestre dei vicini
L'unità esterna è un manufatto e come tale deve rispettare le distanze legali. Il riferimento più citato è l'articolo 889 del Codice civile, che per tubi e impianti impone il rispetto delle distanze fissate dai regolamenti locali. Va poi evitato il getto d'aria calda diretto verso le finestre o i balconi confinanti: se il flusso rende inutilizzabile lo spazio del vicino, si può configurare un'immissione intollerabile ai sensi dell'articolo 844 del Codice civile. Anche il posizionamento sotto una finestra altrui è fonte frequente di contenzioso.
Il rumore: limiti e orari
Il condizionatore produce rumore continuo, e questo lo rende diverso da un disturbo occasionale. Il metro di giudizio civilistico è quello della normale tollerabilità: si valuta il rumore differenziale, cioè quanto l'impianto acceso supera il rumore di fondo della zona, e la soglia si abbassa nelle ore notturne. I regolamenti comunali possono fissare limiti in decibel e fasce orarie di silenzio. Un apparecchio vetusto o mal fissato, che vibra contro la parete, moltiplica il problema: spesso basta un supporto antivibrante per rientrare nei limiti.
Lo scarico della condensa
È la causa più banale e più diffusa di lite condominiale. L'acqua prodotta dall'unità esterna non può essere lasciata gocciolare sul balcone sottostante, sul cortile, sul marciapiede o sulla facciata: oltre al disagio, l'umidità macchia gli intonaci e nel tempo li degrada. La condensa va convogliata in un tubo collegato allo scarico delle acque bianche o a un pozzetto. È un intervento economico che l'installatore dovrebbe eseguire di default, ma che viene spesso trascurato negli impianti fai-da-te.
Cosa si rischia: sanzioni e rimozione
Il condòmino che installa senza rispettare i vincoli può ricevere una diffida dall'amministratore, che è tenuto a far osservare il regolamento. Se non rimuove l'irregolarità si passa alla mediazione obbligatoria e poi al giudice civile, che può ordinare lo spostamento o la rimozione dell'apparecchio a spese di chi l'ha installato, oltre al risarcimento del danno. In caso di violazione dei regolamenti edilizi comunali si aggiungono sanzioni amministrative. Il consiglio pratico è informare per iscritto l'amministratore prima dei lavori: non è un'autorizzazione, ma previene gran parte dei conflitti.