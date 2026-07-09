iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull'Italia per i prossimi giorni. GIOVEDI 09 LUGLIO: Nord: In questa giornata il sole potrà splendere in un cielo che sarà sereno e raramente poco nuvoloso. Temperature massime fino a 35 36 gradi. Centro: Giornata che trascorrerà con un ampio soleggiamento quasi ovunque. Solo tra i rilievi di Lazio e Abruzzo potranno esserci alcune piogge. Sud: Giornata ampiamente soleggiata con cielo spesso sereno e raramente poco nuvoloso al mattino. Pomeriggio con temporali sugli Appennini. VENERDI 10 LUGLIO: Nord: Dopo una mattinata soleggiata, nel pomeriggio scoppieranno dei rovesci anche temporaleschi su Alpi, Prealpi e locali in pianura. Centro: Nel corso delle ore pomeridiane potranno scoppiare dei temporali sulle zone interne, anche forti; altrove, sempre stabile e soleggiato. Sud: La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento su tutte le regioni, il cielo sarà prevalentemente sereno. Venti deboli. SABATO 11 LUGLIO: Nord: In questa giornata l'atmosfera sarà instabile, infatti ci saranno molte occasioni per lo scoppio di temporali possibili ovunque. Centro: Giornata con il bel tempo prevalente e il cielo poco nuvoloso salvo locali acquazzoni sugli Appennini. Caldo a 37°C in Toscana. Sud: Giornata ampiamente soleggiata con cielo spesso sereno o raramente poco nuvoloso. Temperature massime fino a 35 gradi in Puglia.