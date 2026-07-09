Meteo, nuova ondata di caldo: bollino rosso per Firenze. Atteso weekend bollente. LIVE
L'anticiclone subtropicale si rinforza. Bollino rosso per Firenze, arancione per Roma, Perugia, Pescara e Torino. Si prospetta un weekend bollente, temporali in alcune zone. Una maggior nuvolosità potrà interessare i settori orientali del Nord, anche con un cielo localmente coperto sul Friuli e inoltre sugli Appennini del Sud ci saranno alcuni temporali. Caldo a 39°C
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L'anticiclone subtropicale si rinforza. Bollino rosso per Firenze, arancione per Roma, Perugia, Pescara e Torino. Si prospetta un weekend bollente, temporali in alcune zone. Una maggior nuvolosità potrà interessare i settori orientali del Nord, anche con un cielo localmente coperto sul Friuli e inoltre sugli Appennini del Sud ci saranno alcuni temporali. Caldo a 39°C.
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Meteo: caldo in aumento in Europa e Italia, temporali nel weekend
Vasto campo di alta pressione che in queste ore si estende sull'Europa centrale puntando verso le Isole Britanniche. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, il caldo e' in aumento sui settori occidentali del continente con temperature che nel corso dei prossimi giorni saliranno anche di 10-12 gradi al di sopra delle medie del periodo. Anticiclone che si estende anche verso il Mediterraneo centrale portando condizioni di tempo per lo piu' asciutto in Italia salvo qualche temporale pomeridiano soprattutto su Alpi e Appennino. Temperature che tendono ad aumentare anche sulla nostra Penisola con anomalie piu' marcate nei prossimi giorni al Centro-Nord, anche 5-7 gradi al di sopra delle medie del periodo. In vista del secondo weekend di luglio ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che mostrano invece la possibilita' di un piccolo cavetto d'onda in transito sul Mediterraneo centrale. Instabilita' in aumento prima al Nord e poi sulle zone interne del Centro-Sud ma sempre in un contesto sopra media e molto caldo. Non escluse infatti temperature massime fin verso i +36/39 gradi. Per la prossima settimana l'evoluzione si fa piu' incerta con alcuni modelli che mostrano un prosieguo del grande caldo e altri che propongono l'arrivo di aria piu' fresca.
Le previsioni meteo per i prossimi giorni
iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull'Italia per i prossimi giorni. GIOVEDI 09 LUGLIO: Nord: In questa giornata il sole potrà splendere in un cielo che sarà sereno e raramente poco nuvoloso. Temperature massime fino a 35 36 gradi. Centro: Giornata che trascorrerà con un ampio soleggiamento quasi ovunque. Solo tra i rilievi di Lazio e Abruzzo potranno esserci alcune piogge. Sud: Giornata ampiamente soleggiata con cielo spesso sereno e raramente poco nuvoloso al mattino. Pomeriggio con temporali sugli Appennini. VENERDI 10 LUGLIO: Nord: Dopo una mattinata soleggiata, nel pomeriggio scoppieranno dei rovesci anche temporaleschi su Alpi, Prealpi e locali in pianura. Centro: Nel corso delle ore pomeridiane potranno scoppiare dei temporali sulle zone interne, anche forti; altrove, sempre stabile e soleggiato. Sud: La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento su tutte le regioni, il cielo sarà prevalentemente sereno. Venti deboli. SABATO 11 LUGLIO: Nord: In questa giornata l'atmosfera sarà instabile, infatti ci saranno molte occasioni per lo scoppio di temporali possibili ovunque. Centro: Giornata con il bel tempo prevalente e il cielo poco nuvoloso salvo locali acquazzoni sugli Appennini. Caldo a 37°C in Toscana. Sud: Giornata ampiamente soleggiata con cielo spesso sereno o raramente poco nuvoloso. Temperature massime fino a 35 gradi in Puglia.