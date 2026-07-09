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Caldo estremo, il ministro della Salute Orazio Schillaci: "È emergenza sanitaria"

Politica

Il ministro della Salute Orazio Schillaci spiega come le ondate di caldo possano essere considerate una emergenza sanitaria, così come stabilito dall'Oms. Poi aggiunge: "Una cabina di regia nazionale è importante, bisogna anticipare le decisioni per tempo per prevenire le conseguenze nefaste sulla salute pubblica" (LA DIRETTA SULL'ONDATA DI CALDO)

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