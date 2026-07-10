Nuova ondata di caldo, bollino rosso a Firenze e Perugia. Nel weekend rovesci al Nord LIVE
Il calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio. Dopo i 38-40° raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni: previsti ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus Climate Change Service, giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale
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La terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia. Dopo i 38-40° raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni: bollino rosso per Firenze e Perugia oggi e domani, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus Climate Change Service, giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale.
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Francia, oggi nove dipartimenti allerta rossa per il caldo
Oggi nove dipartimenti della Francia occidentale saranno posti in allerta rossa per ondata di calore, mentre altri 76 saranno in allerta arancione. Lo ha annunciato Météo-France.
"Le temperature saliranno in gran parte del Paese. Si raggiungeranno o sfioreranno i 39-40 C nelle aree comprese tra il Poitou-Charentes, i Paesi della Loira e il Centro-Valle della Loira. A Parigi sono previsti 37 C", si legge nel bollettino delle 16. Solo la Corsica del Sud rimarrà al livello di allerta verde, mentre altri 10 dipartimenti (soprattutto nel Nord e nel Sud-Est) saranno in allerta gialla. Giovedì, i dipartimenti in allerta arancione erano 72.
Nuovo record di caldo in Gb, mai tanti giorni sopra i 34 gradi in un anno
Nuovo primato storico di caldo estremo nel Regno Unito per gli standard locali, sulla scia della terza ondata di afa di quest'anno, in atto in parallelo con l'emergenza meteo di altri Paesi europei dopo quelle di maggio e di giugno. La massima più elevata odierna, salita nel primo pomeriggio fino a 34,4 gradi nel Surrey (sud dell'Inghilterra) fa segnare infatti l'anno in corso come quello con più giornate della storia britannica nelle quali in almeno un luogo dell'isola si siano raggiunti i 34 gradi di temperatura. Dall'inizio del 2026 questa circostanza si è già verificata 8 volte, certifica il Met Office, come non era mai accaduto in oltre un secolo di rilevazioni meteorologiche scientificamente validate. Il precedente record, di 7 giornate oltre i 34 gradi nel Regno durante l'intero anno solare, era stato fissato nel 1976 e poi di nuovo nel 2020.