Oggi nove dipartimenti della Francia occidentale saranno posti in allerta rossa per ondata di calore, mentre altri 76 saranno in allerta arancione. Lo ha annunciato Météo-France.

"Le temperature saliranno in gran parte del Paese. Si raggiungeranno o sfioreranno i 39-40 C nelle aree comprese tra il Poitou-Charentes, i Paesi della Loira e il Centro-Valle della Loira. A Parigi sono previsti 37 C", si legge nel bollettino delle 16. Solo la Corsica del Sud rimarrà al livello di allerta verde, mentre altri 10 dipartimenti (soprattutto nel Nord e nel Sud-Est) saranno in allerta gialla. Giovedì, i dipartimenti in allerta arancione erano 72.