Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Meteo, nuova ondata di caldo fino al 20 luglio: temperature fino a 40°

Cronaca

Le estati italiane sono cambiate in modo strutturale: il tradizionale Anticiclone delle Azzorre è stato sostituito dal promontorio africano, che spinge masse d'aria sahariana verso il Mediterraneo

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Italia nella morsa del caldo estremo. Il picco è previsto la prossima settimana, quando una nuova e potente rimonta dell'anticiclone subtropicale avvolgerà l'Italia in una morsa di calore anomala con temperature eccezionali su molte regioni. Le estati italiane sono cambiate in modo strutturale: il tradizionale Anticiclone delle Azzorre è stato sostituito dal promontorio africano, che spinge masse d'aria sahariana verso il Mediterraneo. È uno degli effetti più diretti del riscaldamento globale, responsabile della tropicalizzazione del territorio, dell’aumento costante delle temperature, di notti afose e di un mare surriscaldato che alimenta eventi meteo violenti.

Attesi picchi fino a 40°

Da lunedì 13 luglio è attesa una nuova avanzata dell’aria sahariana verso l’Italia. Attraversando il Mediterraneo, il flusso si caricherà di umidità nei bassi strati, trasformando il caldo in caldo afoso, soprattutto lungo le coste e sulle pianure. Il arriverà tra martedì 14 e mercoledì 15 luglio: al Centro-Sud si supereranno diffusamente i 36°C e in Sardegna i picchi supereranno i 40°C, soprattutto nelle zone interne. Si tratta di valori 6-8°C sopra le medie stagionali, un'anomalia termica prolungata che richiederà massima attenzione per salute, consumi energetici e gestione idrica.

Quanto durerà l'afa

La durata è ancora incerta: secondo gli ultimi aggiornamenti, una possibile attenuazione potrebbe arrivare tra 18 e 20 luglio, grazie al passaggio di un fronte temporalesco in discesa dal Nord Europa.

Cronaca: Ultime notizie

Ondata di caldo in Italia, bollino rosso a Firenze e Perugia. LIVE

live Cronaca

Il calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio. Dopo i 38-40° raggiunti durante i picchi...

Inchiesta spie russe, oggi gli interrogatori degli ex 007 italiani

Cronaca

Raoul Gavino Piras, ex sottufficiale dell’Arma, e Vincenzo Di Pasquale, ex agente Aisi, devono...

Arrone, bimba aggredita da animale in un parco. Il sindaco: "Era lupo"

Cronaca

Il fatto è avvenuto nel piccolo centro della Valnerina ternana. La bambina, di 4 anni, sarebbe...

Loreto, donna uccisa in casa a coltellate dall'ex compagno

Cronaca

Secondo le prime informazioni, il delitto sarebbe avvenuto al culmine di una lite per la custodia...

Meteo, nuova ondata di caldo fino al 20 luglio: temperature fino a 40°

Cronaca

Le estati italiane sono cambiate in modo strutturale: il tradizionale Anticiclone delle Azzorre è...

Cronaca: i più letti