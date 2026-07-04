La Capitale, come detto, ha quindi avviato un percorso per adattare i suoi spazi urbani alle ondate di calore. E lo ha fatto, prima di tutto, con la Strategia di Adattamento Climatico di Roma Capitale, approvata il 14 gennaio 2025. "Partendo dall’analisi dell’aumento delle temperature nelle diverse zone della città, abbiamo individuato le azioni prioritarie per fare fronte a situazioni che incidono sulla salute delle persone e riducono la vivibilità dei quartieri, nella consapevolezza di doverci preparare per tempo a impatti che potrebbero intensificarsi in una prospettiva di ulteriore aumento della concentrazione di gas climalteranti nell’atmosfera”, ha spiegato a questo proposito il sindaco Roberto Gualtieri. E adesso, "con il Piano Caldo, presentiamo la visione del cambiamento necessario per affrontare queste sfide e definiamo le misure che occorre intraprendere per adattare gli spazi della città alla nuova realtà climatica e garantire che essi siano sicuri per tutti, resilienti, vivibili", ha aggiunto.

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