Ferie statali, cosa cambia con il decreto PA per i giorni non goduti

Il decreto sulla Pubblica amministrazione di cui si è parlato finora è stato oggetto anche dell’attenzione dei sindacati. Nei giorni scorsi infatti i segretari generali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fp, Federico Bozzanca, Roberto Chierchia e Rita Longobardi, hanno dichiarato: "Ancora una volta ci troviamo di fronte a un provvedimento omnibus che affronta, anche in modo positivo, questioni importanti come l'autorizzazione a nuove assunzioni, l'eliminazione di un doppio vincolo di spesa per alcuni enti locali e la proroga delle graduatorie. Si tratta di interventi utili, ma che non rispondono completamente alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori dei servizi pubblici e non incidono sui nodi più problematici che da tempo indeboliscono il lavoro pubblico".