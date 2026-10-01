Fisco, le scadenze di ottobre 2026: il calendario completo

Introduzione

Diverse le scadenze fiscali in agenda, in particolare nella seconda metà del mese. Un giorno da segnare è sicuramente il 16 ottobre che conta numerosi appuntamenti: i più importanti sono il versamento delle imposte per i soggetti ISA che hanno usufruito della proroga e l’invio del prospetto e il versamento delle ritenute per il 770/2026 in modalità semplificata. A fine mese, invece, previsto il termine ultimo del versamento per gli esercizi non commerciali relativo all’Ici non versato tra il 2006 e il 2011.