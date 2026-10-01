Fisco, le scadenze di ottobre 2026: il calendario completo

Introduzione
Diverse le scadenze fiscali in agenda, in particolare nella seconda metà del mese. Un giorno da segnare è sicuramente il 16 ottobre che conta numerosi appuntamenti: i più importanti sono il versamento delle imposte per i soggetti ISA che hanno usufruito della proroga e l’invio del prospetto e il versamento delle ritenute per il 770/2026 in modalità semplificata. A fine mese, invece, previsto il termine ultimo del versamento per gli esercizi non commerciali relativo all’Ici non versato tra il 2006 e il 2011.
Quello che devi sapere
Registrazione contratti di locazione e versamento imposta di registro
Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare l'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati o rinnovati tacitamente con decorrenza dalla data del primo settembre, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). La scadenza prevista è per oggi, primo ottobre 2026.
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Versamento imposte sostitutive ravvedimento speciale
Entro il 15 ottobre i soggetti ISA che hanno aderito al Concordato Preventivo biennale per il 2025-2026 (CPB), introdotto dal Decreto Fiscale n. 84/2025, devono effettuare il versamento della 8° rata dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive, per le annualità interessate, con un massimo di 10 rate mensili di pari importo con l'aggiunta degli interessi calcolati al tasso legale sulle rate successive alla prima.
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Invio prospetto e versamento ritenute 770/2026 modalità semplificata
I sostituti d’imposta che hanno scelto (o intendono scegliere) la nuova modalità semplificata di presentazione del Modello 770 (introdotto dal D.lgs. n. 1/2024 “decreto Adempimenti”), tramite l’invio dei “dati aggiuntivi” con il Modello F24/770, devono provvedere all’invio del prospetto dei dati aggiuntivi e contestualmente al versamento delle ritenute/trattenute operate nel mese precedente. La scadenza prevista è il 16 ottobre 2026.
Versamento imposte per soggetti ISA che usufruiscono di proroga
I contribuenti ISA, minimi e forfettari che hanno usufruito della proroga prevista dal D.L. 22 maggio 2026, n. 89 devono versare entro il 16 ottobre 2026 le imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, secondo uno dei due seguenti scenari:
- Chi ha versato la 1ª rata entro il 20 luglio 2026 è ora tenuto a versare la 4ª rata, maggiorata degli interessi dello 0,98%;
- Chi ha versato la 1ª rata entro il 20 agosto 2026 (con la maggiorazione dello 0,80%) è ora tenuto a versare la 3ª rata, maggiorata degli interessi dello 0,63%.
Tobin Tax
Sempre il 16 ottobre scade anche la Tobin Tax. Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e i soggetti che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie (inclusi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato e i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazioni) devono versare l'imposta relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi effettuati nel mese precedente. Si paga tramite modello F24 utilizzando i codici tributo 4058, 4059 e 4060.
Comunicazione dati canone tv
Entro il 20 ottobre le imprese elettriche devono inviare la Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente, esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.
Recupero Ici 2006-2011 per enti non commerciali
Il 30 ottobre scade il termine per il versamento, tramite modello F24 o F24 Enti pubblici, delle somme dichiarate a titolo di recupero dell'ICI 2006-2011 (imposta ed interessi, oltre alle eventuali sanzioni), da effettuarsi a favore dei singoli Comuni dove sono ubicati gli immobili.
Collegamento POS con registratore
Gli esercenti sono tenuti a effettuare il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (registratori telematici o procedura web “Documento commerciale on line”) mediante l’apposita funzionalità disponibile nel portale “Fatture e Corrispettivi”. Il collegamento consiste in una comunicazione logica all’Agenzia delle Entrate che associa i POS utilizzati agli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. Per i POS attivati nel mese di agosto 2026, il collegamento con il registratore telematico o con la procedura “Documento commerciale on line” deve essere comunicato tramite il portale Fatture e Corrispettivi entro il 31 ottobre 2026.
Dichiarazione mensile IOSS e liquidazione
Entro il 31 ottobre va effettuata la trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro) del mese precedente, da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l’imponibile, l’aliquota e l’imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate. La Dichiarazione Iva IOSS è inviata elettronicamente all’Agenzia attraverso il Portale OSS.
Entro lo stesso termine va versata anche l’imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l’IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.
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