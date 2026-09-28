Acconto Irpef, riduzione trattenute su busta paga novembre: ecco come

La richiesta non equivale a palesare un rifiuto nel pagamento relativo all'acconto sull’imposta. Spetta al contribuente operare una stima sull’effettivo dovuto per l’intero anno 2026 e indicare quale acconto sia ragionevole corrispondere. Un esempio pratico aiuta meglio a chiarire: se dal 730 emerge un secondo acconto da 2mila euro ma il contribuente ritiene che l’Irpef 2026 sia molto più basso e ipotizza un acconto "corretto" di mille euro dovrà chiedere al sostituto di imposta di trattenere quella somma. Nei casi estremi, esiste la possibilità di fare domanda per l’azzeramento di parte del tributo.