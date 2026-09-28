Vino, le maggiori aziende vitivinicole italiane del 2025

Il settore del vino, come detto, si trova ad affrontare diverse difficoltà. Lo certificano anche i dati dell'Annual Report Valoritalia 2026 che mettono in luce una fase molto delicata e che riflette un evidente calo della domanda sui principali mercati internazionali. Infatti, dopo gli anni della crescita post pandemica, gli imbottigliamenti del 2025 hanno subito una contrazione complessiva del 2,1% sul 2024, a cui è seguito un ulteriore calo del 5,4% nei primi cinque mesi del 2026.

Tuttavia, i dati mostrano anche andamenti differenziati in base alle diverse tipologie di prodotto e alle dimensioni delle denominazioni di origine. Nel 2025 i vini a maggiore valore aggiunto, DOC e DOCG, hanno registrato una crescita media attorno all’1%. Invece, gli IGT hanno subito una flessione dell’11%.

Sempre nel 2025 è proseguito il trend positivo di spumanti (+1,7%), rosati (+5,7%) e vini bianchi fermi (+6,3%), mentre i vini rossi hanno registrato una contrazione superiore al 13%.