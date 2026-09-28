Riscaldamento, novità su telelettura contatori condomini: cosa cambia

Il consiglio per i condomini che vivono in edifici con riscaldamento centralizzato è quello di controllare la documentazione dell’impianto. Il primo passaggio consiste nell’individuare quali dispositivi siano installati, quando siano stati posati e se siano già predisposti per la lettura da remoto. Molti apparecchi relativamente recenti dispongono, infatti, già della funzione richiesta. Se, invece, i sistemi non sono compatibili, sarà necessario valutare con il manutentore o con un tecnico le modalità di adeguamento e i relativi costi. Quando l’intervento comporta una spesa condominiale importante, l’amministratore dovrà, inoltre, portare la questione all’attenzione dell’assemblea secondo le normali regole di gestione.