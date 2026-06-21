Introduzione

Il turismo nelle cantine si conferma sempre più un motore di sviluppo del settore vitivinicolo in Italia. È quanto emerge dagli ultimi dati stilati dall’Osservatorio IlGolosario Wine Tour che ha sondato un campione di cantine da Nord a Sud sull'aumento di vendite dirette. Oltre sei attività su dieci dichiarano di aver registrato un incremento di introiti trainati dalle attività legate all'enoturismo. Ecco perché