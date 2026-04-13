In corso a Verona fino al 15 aprile la 58esima edizione dell’evento, appuntamento di riferimento del settore a livello mondiale. Domenica 12 c’è stata la cerimonia di inaugurazione: presenti tra gli altri il presidente della Camera Fontana e i ministri Tajani, Giuli, Urso, Mazzi e Lollobrigida. Tanti i politici che in questi giorni fanno tappa nella città veneta per un giro tra i padiglioni. Ieri è stato il turno anche della segretaria dem Elly Schlein con i governatori De Pascale e Decaro