Vinitaly 2026, la Calabria protagonista con oltre 100 cantine

Il ritorno al salone internazionale del vino e dei distillati è all'insegna di numeri in crescita e una partecipazione più ampia e strutturata, sotto il brand Calabria Straordinaria. Ricco il calendario di appuntamenti enologici in cui la regione sarà coinvolta nei prossimi mesi. Si va dal Merano Wine Festival – Edizione di Cirò, dal 5 al 7 giugno al Vinitaly and the City – Sibari, dal 17 al 19 luglio, fino alla grande novità del Vinitaly and the City - Reggio Calabria, l’1 e 2 agosto sul lungomare Falcomatà ascolta articolo

La Calabria torna da protagonista al Vinitaly, il grande salone internazionale del vino e dei distillati in programma a Verona dal 12 al 15 aprile. Per questa edizione la regione si presenta con numeri in crescita e una partecipazione più ampia e strutturata, sotto il brand Calabria Straordinaria, frutto del lavoro congiunto del Dipartimento Agricoltura e di Arsac (Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabres). Oltre cento le cantine presenti nel Padiglione 12, in crescita rispetto allo scorso anno, a riconferma del dinamismo del comparto vitivinicolo calabrese. Durante i giorni del Vinitaly sarà infatti presentato anche il calendario degli appuntamenti enologici che coinvolgeranno la regione nei mesi successivi: Merano Wine Festival – Edizione di Cirò, dal 5 al 7 giugno, Vinitaly and the City – Sibari, dal 17 al 19 luglio, nella cornice del Parco Archeologico e, grande novità, Vinitaly and the City - Reggio Calabria, l’1 e 2 agosto sul lungomare Falcomatà.

La Calabria protagonista di Vinitaly 2026 Accanto ai produttori di vino, cresce anche la rappresentanza delle aziende di liquori, spirits e distillati artigianali, un settore che valorizza la biodiversità aromatica e officinale del territorio. Il cuore della partecipazione calabrese rimane però la grande varietà dei vitigni autoctoni. Degustazioni, incontri e presentazioni coinvolgeranno operatori, buyer e stampa specializzata, con un programma pensato per raccontare gli areali produttivi, le peculiarità dei territori e la storia millenaria della viticoltura regionale, testimoniata anche dai reperti archeologici esposti ogni anno nello stand istituzionale. Vedi anche Vinitaly, Verona torna a essere capitale del vino: programma ed eventi