Vino, architettura e design: viaggio tra le cantine d'autore d'Italia

Vino, architettura e design: viaggio tra le "cantine d'autore" più belle d’Italia
Un’astronave interrata nel Chianti, una "tartaruga" nel cuore della campagna umbra, una bolla di vetro sui colli piemontesi e un edificio in pietra all'interno di una colata lavica sull'Etna. Alla vigilia della 58esima edizione di Vinitaly (in programma dal 12 al 15 aprile a Veronafiere) vi portiamo alla scoperta delle "cattedrali del vino" più belle lungo lo Stivale, dove estetica e design convivono con tecnologia e funzionalità: dalla Maremma alle Langhe passando per Veneto e Sicilia
a cura di Costanza Ruggeri