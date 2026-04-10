Vino, architettura e design: viaggio tra le cantine d'autore d'Italia

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ROCCA DI FRASSINELLO, nel Grossetano, è firmata da Renzo Piano: un edificio funzionale che ha il suo fulcro nella grandissima barricaia sotterranea a pianta quadrata. Un’opera senza tempo che è un inno alla leggerezza. La struttura "essenziale e funzionale" è ispirata all’idea di una piazza aperta con un padiglione in vetro e una cantina illuminata dall’alto dai raggi del sole trasmessi da una torre “cattura luce” e da alcuni specchi

Giro del mondo letterario, 30 libri di viaggio da regalare a Natale