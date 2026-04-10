Vino, architettura e design: viaggio tra le cantine d'autore d'Italia

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Vino, architettura e design: viaggio tra le "cantine d'autore" più belle d’Italia

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Un’astronave interrata nel Chianti, una "tartaruga" nel cuore della campagna umbra, una bolla di vetro sui colli piemontesi e un edificio in pietra all'interno di una colata lavica sull'Etna. Alla vigilia della 58esima edizione di Vinitaly (in programma dal 12 al 15 aprile a Veronafiere) vi portiamo alla scoperta delle "cattedrali del vino" più belle lungo lo Stivale, dove estetica e design convivono con tecnologia e funzionalità: dalla Maremma alle Langhe passando per Veneto e Sicilia

a cura di Costanza Ruggeri

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