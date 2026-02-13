Fuga romantica a Dubai, viaggio nella metropoli degli Emirati Arabi

Eccentrica, esagerata, sfavillante. In cima alla classifica delle migliori destinazioni al mondo ai Tripadvisor Travellers' Choice Awards, la città emiratina è diventata in 50 anni uno dei luoghi più tecnologici e architettonicamente scenografici del pianeta. Alla vigilia di San Valentino siamo andati alla scoperta dei suoi spazi più esclusivi e delle esperienze più suggestive per una vacanza romantica tra cene stellate, notti nel deserto e nuotate in piscine da record

a cura di Costanza Ruggeri