 Olimpiadi 2026 a Cortina, gli hotel e i ristoranti di tendenza da provare | Sky TG24
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Arrow-link
Arrow-link

Cortina "on the road", i luoghi più trendy della Regina delle Dolomiti

Lifestyle fotogallery
30 foto
©VenetoSecrets

Dallo storico Hotel de la Poste, dove ha soggiornato anche Hemingway, al rinnovato Ancora che spegne proprio quest'anno le sue prime 200 candeline. E poi il cocktail bar più pop della zona al piano terra dell'Hotel Ambra e il recentissimo The Roof in cima all'iconica Cooperativa. Con l’aiuto di Veneto Secrets, la prima guida al turismo esperienziale nella Regione, abbiamo individuato i locali imperdibili per chi si trova nella celeberrima località montana durante le Olimpiadi invernali

a cura di Costanza Ruggeri

Lifestyle: Ultime gallery

Il dobermann Penny è il cane più bello del mondo del 2026

Lifestyle

Anche quest’anno la mostra canina del Westminster Kennel Club ha eletto il cane più bello del...

10 foto

Giornata mondiale della Nutella 2026, prodotti iconici da non perdere

GUIDA ACQUISTI

Il 5 febbraio si celebra il World Nutella Day, la giornata dedicata alla crema spalmabile più...

10 foto

Vestiti di Carnevale, 10 costumi e maschere per bambini e adulti. FOTO

GUIDA ACQUISTI

A Carnevale ogni travestimento vale, non solo per i bambini. Anche gli adulti si divertono molto...

10 foto

I dolci italiani più amati al mondo secondo la Guida Michelin

Lifestyle

Tiramisù, cannolo siciliano, cassata, sfogliatella, babà e gelato. Sono tanti i dolci della...

12 foto

San Valentino, regali per lui: 11 idee originali. FOTO

GUIDA ACQUISTI

Per chi è in cerca di un regalo da fare a San Valentino, senza puntare su grandi gesti ma su un...

11 foto

ALTRE NOTIZIE

Milano Cortina 2026 al via, oggi cerimonia di apertura a S.Siro. LIVE

live Cronaca

Al via da oggi fino al 22 febbraio i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina. Tutto...

Olimpiadi 2026, chi sono gli ultimi tedofori che portano la fiamma

Sport

Il viaggio della fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 è arrivato all'ultima tappa prima della...

Nicoletta Manni, Italian Ballet Dancer, holds the flame in front of the Galleria Vittorio Emanuele II during the Olympic Torch Relay in Milan, Italy on February 5, 2026. Photo by Alexis Jumeau/ABACAPRESS.COM

Meteo, allerta maltempo prevista per oggi per pioggia e vento forte

Cronaca

"Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi, venerdì 6...