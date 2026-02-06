Cortina "on the road", i luoghi più trendy della Regina delle Dolomiti
Dallo storico Hotel de la Poste, dove ha soggiornato anche Hemingway, al rinnovato Ancora che spegne proprio quest'anno le sue prime 200 candeline. E poi il cocktail bar più pop della zona al piano terra dell'Hotel Ambra e il recentissimo The Roof in cima all'iconica Cooperativa. Con l’aiuto di Veneto Secrets, la prima guida al turismo esperienziale nella Regione, abbiamo individuato i locali imperdibili per chi si trova nella celeberrima località montana durante le Olimpiadi invernali
a cura di Costanza Ruggeri