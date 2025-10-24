Camera vista bosco, dove dormire tra gli alberi dell'Alto Adige

Camera vista bosco, viaggio tra gli hotel "a portata di alberi" dell'Alto Adige
Stanze che profumano di pino mugo e mobilio in larice. Esclusivi chalet in legno e rifugi green dal design all’avanguardia con vista sulle più belle cime dolomitiche dove concedersi un break autunnale all'insegna del relax e del silenzio. Questa settimana con la rubrica viaggi ON THE ROAD vi portiamo alla scoperta delle strutture ricettive più suggestive dell'Alto Adige dove immergersi nei benefici del forest bathing e regalarsi una rigenerante full immersion nella natura
a cura di Costanza Ruggeri