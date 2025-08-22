Camera vista mare, da Wicklow a Cobh: dormire in un faro in Irlanda

Raccontano storie di naufragi e di pirati, di tempeste e di sirene. Hanno aiutato i marinai per centinaia di anni. Molti oggi sono musei, altri alloggi per una vacanza insolita lontano dai centri abitati, dove il silenzio è rotto solo dal rumore delle onde del mare. Questa settimana vi portiamo tra i fari (dove dormire) che costellano le spiagge e le scogliere dell'Isola di Smeraldo: dal Blackhead Lighthouse, nella contea di Antrim, al Roches Point nella cittadina di Cobh

a cura di Costanza Ruggeri