Da Napoli a Tashkent, le stazioni metropolitane più belle del mondo

Passaggi sotterranei che sono un viaggio nell’arte e nel design. Non-luoghi, secondo la definizione dell'antropologo francese Marc Augé, che assurgono ad ambienti non solo funzionali ma anche esteticamente curati. A pochi giorni dall'inaugurazione, a Napoli, della stazione metropolitana progettata da Anish Kapoor, siamo andati alla ricerca delle fermate architettonicamente e artisticamente più significative del Pianeta: dall'Italia al Canada passando per Svezia, Uzbekistan e Russia
a cura di Costanza Ruggeri