Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Da Napoli a Tashkent, le stazioni metropolitane più belle del mondo

Lifestyle fotogallery
20 foto

Passaggi sotterranei che sono un viaggio nell’arte e nel design. Non-luoghi, secondo la definizione dell'antropologo francese Marc Augé, che assurgono ad ambienti non solo funzionali ma anche esteticamente curati. A pochi giorni dall'inaugurazione, a Napoli, della stazione metropolitana progettata da Anish Kapoor, siamo andati alla ricerca delle fermate architettonicamente e artisticamente più significative del Pianeta: dall'Italia al Canada passando per Svezia, Uzbekistan e Russia

a cura di Costanza Ruggeri

Lifestyle: Ultime gallery

Da Napoli a Tashkent, le stazioni metropolitane più belle del mondo

Lifestyle

Passaggi sotterranei che sono un viaggio nell’arte e nel design. Non-luoghi, secondo la...

20 foto

Bambini in viaggio, 6 cose da fare in vacanza in Australia

Lifestyle

Viaggiare in Australia con i più piccoli significa aprirsi a un mondo fatto di natura, avventura...

6 foto

Buongiorno, immagini e frasi per augurare buon primo giorno d'autunno

Lifestyle

Con i suoi suggestivi colori rossastri e aranciati, l'aria fresca e la suggestiva caduta delle...

10 foto

Batman Day, i Funko Pop dedicati al Cavaliere Oscuro

Lifestyle

Per la giornata tradizionalmente dedicata al Cavaliere Oscuro, alcuni consigli per i...

7 foto

Dormire tra i vigneti, viaggio tra i wine resort del Chianti

Lifestyle

Svegliarsi a pochi passi dai filari, immersi nel paesaggio di una delle regioni vinicole più...

20 foto

ALTRE NOTIZIE

Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Cronaca

L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla...

Leva militare, chi verrebbe arruolato se l’Italia scendesse in guerra?

Cronaca

In un contesto internazionale sempre più segnato da conflitti, in Italia si torna a parlare...

Per le celebrazioni di Santa Barbara, patrona dell'Arma di Artiglieria e Genio, i militari italiani effettivi al Sector West di UNIFIL hanno ricordato il Sottotenente Mauro Gigli e il Caporal Maggiore Capo Scelto Pierdavide De Cillis, caduti il 28 luglio 2010 in Afghanistan durante la bonifica di un ordigno esplosivo improvvisato (IED), e per cui sono entrambi decorati di Medaglia d'Oro al Valor Militare alla memoria, Shama (sud del Libano), 4 dicembre 2015. Nel corso della celebrazione, a cui hanno partecipato il Comandante del Combat Support Battalion (CS BN), Tenente Colonnello Alberto Autunno, e molti colleghi genieri del 32° Reggimento guastatori della Brigata alpina Taurinense, impiegati per la prima volta nella missione UNIFIL, è stata scoperta una targa commemorativa collocata nella sede del comando della Joint Task Force Lebanon di Shama. Il cippo è stato realizzato a Shama dai caschi blu italiani e dai tecnici del CS BN, nel loro tempo libero. ANSA/ UFFICIO STAMPA ESERCITO +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++

Netanyahu all'Onu: "7 ottobre commessi atti indicibili"

Mondo

Il premier isrealiano ha parlato all'Assemblea Generale mostrando la "mappa del terrore"...