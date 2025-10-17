Remise en forme d’autunno, tra le Wine-Spa più prestigiose d’Italia

Esplora tutte le offerte Sky
Remise en forme d’autunno, viaggio tra le Wine-Spa più prestigiose d’Italia

Lifestyle fotogallery
30 foto

Immersioni in tini pieni di mosto, maschere rigeneranti ai polifenoli e bagni nel Sangiovese. Ma anche scrub con bucce d'acino, trattamenti effetto lifting all’Amarone e massaggi terapeutici con olio di vinaccioli ed estratti di Sauvignon. Questa settimana vi portiamo alla scoperta delle strutture con centri benessere dove il relax si unisce agli effetti benefici e rivitalizzanti dell'uva per un viaggio di inizio autunno all'insegna della salute e del buon bere

a cura di Costanza Ruggeri

