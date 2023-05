Dormire nella storia, viaggio tra gli alberghi più antichi d'Italia

37/40

Ci spostiamo in Sicilia per visitare l'HOTEL SAN DOMENICO PALACE di Taormina. Dall'alto di una scogliera affacciata sul Mar Ionio, l'albergo (ospitato in un ex convento del XIV secolo con affreschi originali) è stato un punto di riferimento per i viaggiatori nell’Europa fin de siècle e un luogo di incontro per intellettuali e star di Hollywood

