Salisburgo, viaggio in 15 tappe alla scoperta della città di Mozart

5/24

Passeggiare per la GETREIDEGASS, cuore del centro storico, è fare un viaggio nella storia del commercio di Salisburgo. Le insegne in ferro battuto che costellano la via raccontano di una forma di pubblicità ante-litteram. In tempi in cui pochi sapevano leggere, le botteghe artigiane si facevano notare grazie a questi cartelli: un brezel per il panettiere, una chiave per il fabbro

Earth Day, 20 hotel ecosostenibili per una vacanza green