Genova “on the road”, passeggiata in 15 tappe per scoprire la Superba

27/30

Per il nostro secondo pernottamento in città ci spostiamo al B&B Valéry Guest House, in Salita di San Francesco. Situata in un convento del 1400, convertito nel 1800 in abitazione civile, la struttura deve il suo nome al celeberrimo poeta francese Paul Valéry che qui ha vissuto e scritto La Nuit de Genes nell'ottobre del 1892

Toscana ‘on the road’, dormire tra i vigneti del Chianti. I wine resort più esclusivi