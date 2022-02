San Valentino sotto le stelle, festeggiare in una Bubble room

16/30

Restiamo in Toscana ma ci spostiamo in Garfagnana per visitare l'URSA MAJOR, il primo villaggio bubble in Italia che offre soluzioni diverse per chi vuole toccare con mano l’esperienza di dormire in una bolla. La struttura offre cinque bubble room ben distanziate tra loro per garantire estrema privacy e ognuna suddivisa e organizzata in modo diverso

Veneto "on the road", alla scoperta delle Terre del Custoza tra cantine e relais