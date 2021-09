Tra le strade di Milano, i 10 ristoranti più glamour della città. FOTO

15/20

In via Niccolò Paganini 2, zona Università, sorge THE SMALL, seconda casa dello stilista Giancarlo Petriglia, per anni direttore artistico di Trussardi e oggi titolare del suo brand di borse e accessori e ottava tappa della nostra passeggiata a Milano. Il piccolo ristorante e cocktail bar nasce nel 2008 con l’idea di creare un luogo a Milano in grado di coniugare la passione per l’arte con la buona cucina italiana

Veneto 'on the road', alla scoperta delle osterie più caratteristiche della Regione