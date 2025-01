Meloni: "Ho ricevuto avviso di garanzia per il caso Almasri". DIRETTA

"La notizia di oggi è questa: il procuratore della Repubblica Francesco Lo Voi, lo stesso del fallimentare processo a Matteo Salvini per sequestro di persona, mi ha appena inviato un avviso di garanzia per i reati di favoreggiamento e peculato in relazione alla vicenda del rimpatrio del cittadino Almasri". L’avviso di garanzia è stato inviato anche al ministro della Giustizia Carlo Nordio, a quello dell'Interno Matteo Piantedosi e al sottosegretario Alfredo Mantovano. Questo l’annuncio della premier Giorgia Meloni, che ha dato la notizia con un video in cui mostra alla telecamera il foglio dell'avviso di garanzia. "Non sono ricattabile, non mi faccio intimidire", ha aggiunto.

Il procedimento che ha portato la Procura di Roma all'iscrizione nel registro degli indagati della premier, dei due ministri e del sottosegretario nasce da un esposto presentato dall'avvocato Luigi Li Gotti in cui si ipotizzano i reati di favoreggiamento e peculato in relazione alla vicenda del rimpatrio del generale libico Almasri. Nella denuncia si chiede ai pm di piazzale Clodio che vengano "svolte indagini sulle decisioni adottate e favoreggiatrici di Almasri, nonché sulla decisione di utilizzare un aereo di Stato per prelevare il catturato (e liberato) a Torino e condurlo in Libia". Gli atti "sono stati inoltrati al Collegio per i reati ministeriali del Tribunale dei Ministri", si legge nella comunicazione di "iscrizione nel registro delle notizie di reato", firmato dal procuratore Lo Voi.

Dure le reazioni della maggioranza. Tajani: "Sembra una ripicca per la riforma della Giustizia". Salvini: "Vergogna". Mentre Matteo Renzi attacca: "Meloni cavalcherà avviso di garanzia per fare le vittima". Conte: "Da Meloni sempre e solo complottismo e vittimismo". Schlein incalza: "Premier venga in Aula domani a chiarire".

Approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: