Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un video pubblicato sui social, annuncia di essere sotto indagine in relazione al caso Almasri. La premier parla mostrando per un attimo alla telecamera il foglio dell'avviso di garanzia ricevuto

"La notizia di oggi è questa: il procuratore della Repubblica Francesco Lo Voi, lo stesso del fallimentare processo a Matteo Salvini per sequestro di persona, mi ha appena inviato un avviso di garanzia per i reati di favoreggiamento e peculato in relazione alla vicenda del rimpatrio del cittadino Almasri. Avviso di garanzia inviato anche ai ministri Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e Alfredo Mantovano, presumo al seguito di una denuncia che è stata presentata dall'avvocato Luigi Ligotti, ex politico di sinistra molto vicino a Romano Prodi, conosciuto per avere difeso pentiti del calibro di Buscetta, Brusca e altri mafiosi". Queste le prime parole della premier Meloni nel messaggio video affidato ai social.