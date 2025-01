Meloni indagata, Tajani: "Ripicca delle toghe". Salvini: "Ora riforma"

Immediate le reazioni alle parole della premier Giorgia Meloni che ha annunciato di aver ricevuto un avviso di garanzia per il caso Almasri . Insieme a lei lo hanno ricevuto anche Matteo Piantedosi, Carlo Nordio e Alfredo Mantovano, rispettivamente ministro dell’Interno, ministro della Giustizia e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. "Sono dalla parte di Giorgia Meloni, Matteo Piantedosi, di Nordio e di Mantovano. Difendo la separazione dei poteri e condanno scelte che suonano come una ripicca per la riforma della giustizia", ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Giorgia Meloni indagata per il rimpatrio del libico Almasri, avvisi di garanzia per il sottosegretario Alfredo Mantovano e i ministri Matteo Piantedosi e Carlo Nordio. Vergogna, vergogna, vergogna. Lo stesso procuratore che mi accusò a Palermo ora ci riprova a Roma con il governo di centrodestra. Riforma della giustizia, subito!", ha invece postato su X l’altro vicepremier, oltre che ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

Immediato il sostegno dalle forze di maggioranza e dagli altri componenti del governo. "Totale solidarietà alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ai ministri Matteo Piantedosi e Carlo Nordio, al sottosegretario Alfredo Mantovano. È urgente ristabilire una netta separazione dei poteri. La difesa della sicurezza nazionale attiene alle scelte sovrane del governo della Repubblica", ha scritto sui social il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara. "Esprimo il mio più profondo stupore per l'avviso di garanzia notificato oggi al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ai ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e al sottosegretario Alfredo Mantovano. Un provvedimento che solleva molte perplessità, non soltanto per il suo tempismo, ma anche per le implicazioni che ne derivano sul piano istituzionale", ha invece affermato il titolare del dicastero della Cultura, Alessandro Giuli. "Sempre al fianco del nostro presidente Giorgia Meloni. Sempre vicino al sottosegretario Alfredo Mantovano e ai miei colleghi ministri Matteo Piantedosi e Carlo Nordio. Quanto accaduto oggi è sconcertante, ma noi andiamo avanti, a testa alta", ha invece dichiarato Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento.

Le reazioni dell’opposizione

Non mancano anche le reazioni dell’opposizione. "La scelta di rimpatriare il criminale libico è una scelta politicamente sbagliata, compiuta da Giorgia Meloni e da questo Governo. Sono stato tra i primi a definirla, in Aula, una follia. Penso che sia un errore clamoroso e marchiano sotto il profilo politico. Sul punto di vista giudiziario, invece, non mi esprimo. Non tocca a me giudicare e sono sinceramente garantista. Quindi non faremo a Giorgia Meloni quello che lei ha fatto a noi e alle nostre famiglie. Per noi la Presidente del Consiglio è innocente come chiunque è innocente fino a sentenza passata in giudicato. Noi non attacchiamo sul piano giudiziario: noi facciamo politica. E ho l'impressione che Giorgia Meloni voglia cavalcare questo avviso di garanzia - che è un atto dovuto - per alimentare il suo naturale vittimismo”, ha scritto su X il presidente di Italia Viva, Matteo Renzi. Tra i primi ad esprimersi anche il leader di Azione, Carlo Calenda: "Su Almasri il governo italiano ha combinato un disastro, raccontando un mare di balle agli italiani. Dopodiché che un presidente del Consiglio venga indagato per un atto che risponde evidentemente ad una "ragione di Stato" (mai ammessa) è surreale e non accadrebbe in nessun altro Paese occidentale". Sul tema si è espresso anche il coportavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli: "La Premier Giorgia Meloni la smetta di fare la vittima, invocando ancora una volta nemici immaginari utili solo ad alimentare la propaganda: il governo ha violato la legge. E a lei che dice di non essere ricattabile rispondo che è ricattabile dai libici".