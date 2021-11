Dal Veneto alla Sicilia, 20 strutture dove richiedere il Bonus Terme

Prenotare un peeling al malto e luppolo con vista sulle Alpi Venoste o un massaggio nello stesso stabilimento frequentato da Alessandro Manzoni. Ma anche rilassarsi nelle terme in cui andavano i Pontefici nel Medioevo o fare un bagno turco con aromaterapia nella Valle del Belice. A due giorni dal "click day" dell'8 novembre, per la rubrica viaggi ON THE ROAD abbiamo selezionato le 20 strutture convenzionate più suggestive dove concedersi una pausa all'insegna del relax e del benessere

a cura di Costanza Ruggeri