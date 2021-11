Bonus terme, l’elenco delle strutture accreditate regione per regione

È stata pubblicata sul sito di Invitalia (QUI L’ELENCO IN AGGIORNAMENTO), la lista degli enti termali accreditati a cui i cittadini possono rivolgersi per richiedere il Bonus Terme (COS'È). L’incentivo - utilizzabile da tutti i maggiorenni - copre fino al 100% della spesa, con un tetto massimo di 200 euro e l’eventuale costo eccedente a carico del consumatore. Chiunque voglia ottenere il bonus, dall’8 novembre dovrà andare in uno degli stabilimenti accreditati, dove riceverà un attestato di prenotazione che ha validità di 60 giorni. Ecco l’elenco delle strutture regione per regione aggiornato al 3 novembre.