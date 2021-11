2/10 ©IPA/Fotogramma

Chi non si fosse ancora “prenotato” per i servizi termali, è comunque in tempo. Il bonus terme è infatti valido fino a esaurimento delle risorse (53 milioni di euro), messe a disposizione dallo Stato per supportare un settore in crisi come quello termale

Bonus terme: l'elenco delle strutture accreditate regione per regione