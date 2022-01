Hôtellerie e design, i 10 alberghi più stilosi del mondo

Dalle stanze-grotta nella contea cinese di Yu al nuovo hotel di Pharell Williams a Miami fino al resort in calcestruzzo in Bassa California. Dezeen.com, tra i portali più autorevoli del mondo per il design, ha stilato la classifica delle strutture ricettive più innovative del 2021. Con 4 alberghi il Messico si aggiudica la medaglia come Paese più presente nella Top 10. Menzione di merito per l’Italia con il Monastero Arx Vivendi di Arco, convento del '600 tramutato in residenza di lusso

a cura di Costanza Ruggeri