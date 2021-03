Human City Design Awards 2020, vince Farm Cultural Park. FOTO

12/20

In una provincia, quella di Agrigento, da anni agli ultimi posti delle classifiche sulla qualità della vita, Andrea e Florinda sono stati guidati dal senso dell'urgenza e dalla consapevolezza che per cambiare un pò il mondo dovevano agire in prima persona. Negli anni il loro sogno da individuale si è trasformato in collettivo, condiviso da una comunità di cittadini attivi impegnati a far diventare Favara sempre di più una città in cui si disegna il futuro

Ferrovie e architettura, le 40 stazioni più fascinose del mondo