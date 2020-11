Dimore storiche, le 20 residenze d'epoca più esclusive dove dormire in Italia. FOTO

20/41

Ad Agugliaro, in provincia di Vicenza, sorge Villa Saraceno, costruita da Andrea Palladio attorno al 1550 per essere contemporaneamente una tenuta agricola e un rifugio in campagna per persone di cultura. È inserita nella lista dei siti Patrimonio Mondiale dell’Unesco con le ville palladiane del Veneto. Nel 1989 è stata acquistata da Sir John Smith, fondatore di The Landmark Trust, ente britannico non-profit che dà l’opportunità di vivere e conoscere la storia di siti ed edifici storici altrimenti inaccessibili o visitabili solo come musei

Informazioni su Villa Saraceno