La Napoli di Maradona, la street-art che omaggia il Pibe de oro. FOTO

27/30 ©Getty

Anche in quest'opera, l'artista ha scritto un messaggio segreto: "Tu lo chiami dio ma il mio D10 non vive in cielo non sa neanche volare se ho bisogno di lui non lo devo pregare non divide le acque non moltiplica i pani il mio D10 è la mia pancia e muove lei le mani. Voglio diventare l'idolo dei ragazzi poveri di Napoli, perché loro sono come ero io a Buenos Aires".