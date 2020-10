Città fantasma, i 20 paesi abbandonati più suggestivi d’Italia. FOTO

1/20

Craco, in Basilicata, è forse il più celebre tra i paesi fantasmi d'Italia. Fino agli anni Sessanta, il piccolo centro della provincia materana, era il paese del grano. Se ne produceva così tanto che i 2mila abitanti non bastavano a coltivare le terre delle famiglie benestanti. La sua decadenza è cominciata nel 1963, quando una frana ha iniziato a mettere in pericolo l'abitato. Nel 1974 l'evacuazione a valle. Ciò che resta del vecchio borgo è stato il set di diversi film: da "La Passione di Cristo" di Mel Gibson a "Quantum of Solace" di Marc Foster

Il sito Basilicata Turistica